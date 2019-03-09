Александр Гобозов может вернуться на «Дом-2» с невестой ради свадебного миллиона





В скором времени на проект «Дом-2» может вернуться известный зрителям Александр Гобозов в паре со своей невестой. Их совместный снимок из гримёрки шоу «Бородина против Бузовой» спровоцировал ряд слухов, главные из которых касаются возможного их участия в борьбе за свадебный миллион.Кроме того, накануне свадебного конкурса к редакторам проекта обратились также Елизавета Триандафилиди с Алексеем Чайчицем, которые вдруг внезапно помирились и готовы жениться. Также от них не отстают Александра Шева с Виктором Шароваровым и Алексей Кудряшов с Анастасией Балинской.