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Александр Гобозов может вернуться на «Дом-2» с невестой ради свадебного миллиона

Бывший участник нашумевшего «Дома-2» Александр Гобозов вскоре может вернуться на проект со своей невестой ради борьбы за свадебный миллион. На такие мысли фолловеров натолкнул новый снимок в Сети, где тот запечатлён в гримёрке шоу «Бородина против Бузовой».

Александр Гобозов может вернуться на «Дом-2» с невестой ради свадебного миллиона


В скором времени на проект «Дом-2» может вернуться известный зрителям Александр Гобозов в паре со своей невестой. Их совместный снимок из гримёрки шоу «Бородина против Бузовой» спровоцировал ряд слухов, главные из которых касаются возможного их участия в борьбе за свадебный миллион.

Александр Гобозов может вернуться на «Дом-2» с невестой ради свадебного миллиона


Кроме того, накануне свадебного конкурса к редакторам проекта обратились также Елизавета Триандафилиди с Алексеем Чайчицем, которые вдруг внезапно помирились и готовы жениться. Также от них не отстают Александра Шева с Виктором Шароваровым и Алексей Кудряшов с Анастасией Балинской.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:47

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