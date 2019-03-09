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Самым старым человеком на планете оказалась гражданка Японии

Гражданка Японии Канэ Танака является самым старым человеком на планете. Как пишет «ПолитЭксперт», на данный момент ей 116 лет.Как пишет «ПолитЭксперт», на данный момент ей 116 лет.
Самым старым человеком на планете оказалась гражданка Японии

Японка уже попала в Книгу рекордов Гинесса в связи со своим возрастом. Сегодня, 9 марта, прошла торжественная церемония вручения награждения в Фукоке, где ее и объявили наиболее старым человеком в мире.

Канэ Танака родилась в 1903 году, в своей семье она была седьмым ребенком по счету. Ежедневно долгожительница просыпается в шесть утра, а одним из ее жизненных увлечений стала математика.

В январе сообщалось о кончине другого долгожителя, тоже проживавшего в Японии, Масадзо Нонака. Он умер в 113-летнем возрасте. После его смерти титул самого старого человека передали Густу Гернету из Германии, ему 114 лет.

Ранее в Чили умер 121-летний мужчина. которого считали прежде наиболее пожилым на планете. Причиной смерти оказалось падение с кровати, где тот спал. Латиноамериканец повредил ребра и легкие, ему не помогла даже хирургическая операция. Мужчина родился в 1896 году и всю жизнь проработал на фермах. В 80-летнем возрасте его уволили, после чего пожилой человек перебрался жить в деревню. где обитал в хижине, получая денежную помощь от прежних работодателей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:05

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