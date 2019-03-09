Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по Александре Никифоровой

На своей странице в соцсети Али Эрсан Дуру разместил несколько снимков, сделанных во время поездки в Москву. Тогда он в компании Александры Никифоровой прогулялся по Красной площади. В подписи к записи турецкий актер отметил, что решил поделиться “золотыми воспоминаниями”.В комментариях многочисленные фолловеры звезда “Султана моего сердца” предположили, что Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге. Кроме того, некоторые разглядели в этом намек на подтверждение романа между актером и Александрой Никифоровой. Оценить пост на странице артиста “лайками” успели более 60 тысяч пользователей Сети.