Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по Александре Никифоровой
Известный по сериалу “Султан моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге из России Александре Никифоровой. К такому выводу пришли поклонники актера после его очередной публикации в Instagram.
На своей странице в соцсети Али Эрсан Дуру разместил несколько снимков, сделанных во время поездки в Москву. Тогда он в компании Александры Никифоровой прогулялся по Красной площади. В подписи к записи турецкий актер отметил, что решил поделиться “золотыми воспоминаниями”.
В комментариях многочисленные фолловеры звезда “Султана моего сердца” предположили, что Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге. Кроме того, некоторые разглядели в этом намек на подтверждение романа между актером и Александрой Никифоровой. Оценить пост на странице артиста “лайками” успели более 60 тысяч пользователей Сети.
На своей странице в соцсети Али Эрсан Дуру разместил несколько снимков, сделанных во время поездки в Москву. Тогда он в компании Александры Никифоровой прогулялся по Красной площади. В подписи к записи турецкий актер отметил, что решил поделиться “золотыми воспоминаниями”.
В комментариях многочисленные фолловеры звезда “Султана моего сердца” предположили, что Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге. Кроме того, некоторые разглядели в этом намек на подтверждение романа между актером и Александрой Никифоровой. Оценить пост на странице артиста “лайками” успели более 60 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30