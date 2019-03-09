АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по Александре Никифоровой

Известный по сериалу “Султан моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге из России Александре Никифоровой. К такому выводу пришли поклонники актера после его очередной публикации в Instagram.
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру соскучился по Александре Никифоровой

На своей странице в соцсети Али Эрсан Дуру разместил несколько снимков, сделанных во время поездки в Москву. Тогда он в компании Александры Никифоровой прогулялся по Красной площади. В подписи к записи турецкий актер отметил, что решил поделиться “золотыми воспоминаниями”.

В комментариях многочисленные фолловеры звезда “Султана моего сердца” предположили, что Али Эрсан Дуру соскучился по своей коллеге. Кроме того, некоторые разглядели в этом намек на подтверждение романа между актером и Александрой Никифоровой. Оценить пост на странице артиста “лайками” успели более 60 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Врачи: Употребление изюма увеличивает
Валентин Гафт высказался о смерти
Александр Гобозов может вернуться на
Прощеное воскресенье: Традиции и
СМИ вспомнили о лучших ролях Владимира
Иосиф Оганесян восхищается визгом
В Антарктиде обнаружена созданная
Владимир Винокур выразил соболезнования
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Владимир Андреев поделился
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов
Автомобили Hawtai могут полностью уйти
Максим Галкин прокомментировал смерть
Ученые сообщили, что ключ регенерации
В Антарктиде обнаружены остатки
Первый самолет с новым российским
Настя Ивлеева покрасила волосы в
Просмотреть все новости