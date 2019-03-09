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Ксения Бородина недовольна тем, что Теоне не достанется наследство отца Курбана Омарова

Постоянная ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина недовольна тем, что маленькой Теоне не достанется наследство отца Курбана Омарова. Оказалось, что дедушка дочери звезды решил поделить своё состояние исключительно между мужчинами своей семьи.

Ксения Бородина недовольна тем, что Теоне не достанется наследство отца Курбана Омарова


На днях в семье Ксении Бородиной произошла довольно неприятная для неё ситуация — выяснилось, что отец Курбана Омарова не вписал в своё завещание маленькую Теону, прямую наследницу его сына. Весь бизнес и своё состояние тот предпочёл разделить между мужчинами в семье, выделив часть самому мужу Бородиной, а также его первому сыну Омару.

Ксения Бородина недовольна тем, что Теоне не достанется наследство отца Курбана Омарова


Ксения Бородина таким положением дел осталась недовольна, ведь маленькая Теона тоже является прямой родственницей своего дедушки. Теперь поклонники звёздной семьи сомневаются в том, что дальнейшее безбедное существование Курбана Омарова может продлиться долго, ведь знают, что он практически живёт за счёт своей знаменитой супруги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:59

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