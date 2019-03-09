Ксения Бородина недовольна тем, что Теоне не достанется наследство отца Курбана Омарова





На днях в семье Ксении Бородиной произошла довольно неприятная для неё ситуация — выяснилось, что отец Курбана Омарова не вписал в своё завещание маленькую Теону, прямую наследницу его сына. Весь бизнес и своё состояние тот предпочёл разделить между мужчинами в семье, выделив часть самому мужу Бородиной, а также его первому сыну Омару.Ксения Бородина таким положением дел осталась недовольна, ведь маленькая Теона тоже является прямой родственницей своего дедушки. Теперь поклонники звёздной семьи сомневаются в том, что дальнейшее безбедное существование Курбана Омарова может продлиться долго, ведь знают, что он практически живёт за счёт своей знаменитой супруги.