Стало известно место съемок новой кинокартины о Джеймсе Бонде





Создатели 25-го фильма об «агенте 007» решили остановить свой выбор на итальянском городе, где проживает порядка 60 000 жителей. Известно, что в настоящий момент на будущей съемочной площадке уже работают 500 специалистов. Картина получила рабочее название «Shatterhand», а съемки премьеры должны стартовать в июле 2019 года. Роль знаменитого английского авантюриста и дамского сердцееда достанется Дэниэлу Крэйгу.Достопримечательности Матеры входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город давно привлекает многих режиссеров своей интересной архитектурой. Здесь проходили съемки более 10 кинофильмов, включая картины «Страсти Христовы» с Гибсоном и «Бен-гур», режиссера Тимура Бекмамбетова.