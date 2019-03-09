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Стало известно место съемок новой кинокартины о Джеймсе Бонде

В Сети появились сведения о том, где будут разворачиваться действия новой кинокартины о легендарном британском агенте Джеймсе Бонде. Место съемок – древний город под названием Матера, расположенный на юге Италии.

Стало известно место съемок новой кинокартины о Джеймсе Бонде

Создатели 25-го фильма об «агенте 007» решили остановить свой выбор на итальянском городе, где проживает порядка 60 000 жителей. Известно, что в настоящий момент на будущей съемочной площадке уже работают 500 специалистов. Картина получила рабочее название «Shatterhand», а съемки премьеры должны стартовать в июле 2019 года. Роль знаменитого английского авантюриста и дамского сердцееда достанется Дэниэлу Крэйгу.

Достопримечательности Матеры входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город давно привлекает многих режиссеров своей интересной архитектурой. Здесь проходили съемки более 10 кинофильмов, включая картины «Страсти Христовы» с Гибсоном и «Бен-гур», режиссера Тимура Бекмамбетова.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:37

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