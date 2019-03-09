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Ученые опровергли миф об опасности родов после 40-50 лет

В Университете Бен-Гурион в Негеве группа исследователей смогла опровергнуть известный миф о том, что женщинам опасно рожать после 40-50 лет. Отчет с результатами научной работы эксперты защитили в Лас-Вегасе, в рамках 39-го ежегодного совещания общества по охране материнства.

Ученые опровергли миф об опасности родов после 40-50 лет

Ученые тщательно изучили вопрос, связанный с осложнениями беременности у будущих родительниц старше 50 лет, оценив возможные риски для плода и матери. По мнению экспертов, возраст для родов постепенно увеличивается благодаря различным медицинским достижениям, внеклеточному оплодотворению и донорству яйцеклеток.

В ходе исследования было проведено наблюдение за 242 771 женщиной от 40 до 50 лет. Особое внимание специалисты обратили на то, были ли у добровольцев ранее преждевременные роды, гипертония, кесарево сечение и гестационный диабет. Было проанализировано состояние новорожденных на предмет наличия нарушений работы внутренних органов, дистресса и смерти. Результаты показали: у 40-летних матерей осложнений было больше, по сравнению с молодыми родительницами, а у 50-летних эскалации нарушений не наблюдалось совсем.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:53

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