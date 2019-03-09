Ученые опровергли миф об опасности родов после 40-50 лет





Ученые тщательно изучили вопрос, связанный с осложнениями беременности у будущих родительниц старше 50 лет, оценив возможные риски для плода и матери. По мнению экспертов, возраст для родов постепенно увеличивается благодаря различным медицинским достижениям, внеклеточному оплодотворению и донорству яйцеклеток.В ходе исследования было проведено наблюдение за 242 771 женщиной от 40 до 50 лет. Особое внимание специалисты обратили на то, были ли у добровольцев ранее преждевременные роды, гипертония, кесарево сечение и гестационный диабет. Было проанализировано состояние новорожденных на предмет наличия нарушений работы внутренних органов, дистресса и смерти. Результаты показали: у 40-летних матерей осложнений было больше, по сравнению с молодыми родительницами, а у 50-летних эскалации нарушений не наблюдалось совсем.