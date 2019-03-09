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Влад Кадони снисходителен к участницам «Дом-2» только по праздникам

Яркий ведущий скандального проекта «Дом-2» Влад Кадони снисходителен к участницам реалити только по праздникам. В обычные дни, считают зрители, он не упускает ни единой возможности оскорбить и унизить девушек на телестройке.

Влад Кадони снисходителен к участницам «Дом-2» только по праздникам


Влад Кадони давно расположил к себе большую часть зрителей нашумевшего «Дома-2». Известный ведущий и экстрасенс своей манерой поведения ежедневно привлекает внимание публики даже больше, чем сами проектанты, но порой вызывает и критику из-за резких высказываний.

Влад Кадони снисходителен к участницам «Дом-2» только по праздникам


Так, например, недавно зрители сделали вывод, что к участницам «Дома-2» Влад Кадони снисходителен только по праздникам, а вот в обычные дни складывается впечатление, что он испытывает желание унизить всех женщин. В честь праздника 8 марта в микроблоге ведущего «Дома-2» появилась публикация, в тексте которой он трогательно поздравил прекрасную половину человечества, извинившись за все оскорбления и злые шутки.

Влад Кадони снисходителен к участницам «Дом-2» только по праздникам


В комментариях к посту пользователи тут же раскритиковали двуличность Кадони, отметив, что написанное совершенно противоположно тому, как он ведёт себя в жизни. Мужчина позволяет себе высказываться в адрес участниц телестройки резко и прямо осуждает их за любой проступок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:45

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