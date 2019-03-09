Влад Кадони снисходителен к участницам «Дом-2» только по праздникам





Влад Кадони давно расположил к себе большую часть зрителей нашумевшего «Дома-2». Известный ведущий и экстрасенс своей манерой поведения ежедневно привлекает внимание публики даже больше, чем сами проектанты, но порой вызывает и критику из-за резких высказываний.Так, например, недавно зрители сделали вывод, что к участницам «Дома-2» Влад Кадони снисходителен только по праздникам, а вот в обычные дни складывается впечатление, что он испытывает желание унизить всех женщин. В честь праздника 8 марта в микроблоге ведущего «Дома-2» появилась публикация, в тексте которой он трогательно поздравил прекрасную половину человечества, извинившись за все оскорбления и злые шутки.В комментариях к посту пользователи тут же раскритиковали двуличность Кадони, отметив, что написанное совершенно противоположно тому, как он ведёт себя в жизни. Мужчина позволяет себе высказываться в адрес участниц телестройки резко и прямо осуждает их за любой проступок.