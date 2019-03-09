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Футурологи: Людям придется признать права роботов и оплачивать их услуги

Футурологи прогнозируют, что людям придется признать права роботов и оплачивать их услуги. Также человек будет с уважением относиться к искусственному интеллекту.

Футурологи: Людям придется признать права роботов и оплачивать их услуги

Специалист по компьютерам доктор Пирсон рассказал, что в ближайшие 10 лет квартиры будут оборудованы новой технологией и вся бытовая техника изменится. Он уверен, что кухонные плиты начнут "общаться" с упаковками на продуктах питания, чтобы найти лучший способ для приготовления. Эксперт считает, что появится отопление, которое не будет нагревать комнату, а с помощью инфракрасных лучей или специально разработанной ткани, будет поддерживать температуру человеческого тела.

Можно напечатать еду с помощью 3D-принтера и это сократит время, затраченное на поход в магазин. Также роботы смогут придумывать собственные рецепты. Специалист уверен, что людям придется признать права роботов и оплачивать предоставленные ими услуги. Доктор Пирсон заявил, что с нетерпением ждет начала перемен в жизни человека.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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