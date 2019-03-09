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Заболевание Алёны Савкиной скоро может обостриться

Зрители нашумевшей телестройки «Дом-2» полагают, что в скором времени заболевание Алёны Савкиной может серьёзно обостриться. Речь идёт о шизофрении, которой, со слов Ильи Яббарова, якобы и страдает его бывшая возлюбленная.

Заболевание Алёны Савкиной скоро может обостриться


Алёна Савкина после родов поражает публику своим спокойствием и довольно адекватным поведением. Кто-то из зрителей считает, что это положительный эффект от расставания с Ильёй Яббаровым, который всё время нервировал возлюбленную, но многие полагают, что в скором времени заболевание Алёны Савкиной может серьёзно обостриться, а происходящее сейчас — лишь своеобразное затишье перед бурей.

Заболевание Алёны Савкиной скоро может обостриться


Речь идёт о шизофрении, которой сестра Ольги Рапунцель якобы страдает. Об этом поклонники случайно узнали, когда Илья Яббаров в порыве гнева несколько раз напомнил девушке о её недостатке. Теперь же зрители настоятельно рекомендуют мужчине даже не задумываться о воссоединении с матерью своего сына, но и не забывать о роли отца, которую тот должен выполнять в любой ситуации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:57

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