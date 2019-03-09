В Румынии на дом упал непонятный металлический предмет





Местные жители рассказали, что изначально подумали, что в дом случайно попал снаряд, который не разорвался. Но успокоившись и осмотревшись, они обнаружили непонятный металлический предмет. Обломок состоит из трех сегментов и напоминает раму необычной формы. Правоохранительные органы и местные эксперты смогли установить, что объект не может быть фрагментом самолета. По предположениям - это космический мусор, но непонятно, почему он не сгорел в атмосфере.Ролик с места происшествия был опубликован в Сети. Некоторые пользователи пришли к выводу, что на видео запечатлена часть НЛО. Но другие посчитали, что это маловероятно, поскольку обломок не похож на внеземную разработку. На данный момент ведется расследование с целью установить происхождение предмета и то, по какой причине он упал на дом.