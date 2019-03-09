Мария Лиман поздравила поклонников с 8 марта провокационными снимками
Известная модель Мария Лиман в честь 8 марта решила порадовать многочисленных поклонников провокационными снимками. Соответствующие посты теледива разместила в своем Instagram.
В своем профиле Мария Лиман опубликовала кадр из столицы Франции, где она позирует в нижнем белье и колготках в сеточку, демонстрируя достоинства своей фигуры. Соответствующий снимок появился в преддверии 8 марта, а непосредственно в день праздника модель поделилась еще одним пикантным кадром, где она в минимальном количестве одежды позирует на одной кровати с полуобнаженной девушкой. Последняя находится сверху Лиман и предлагает коллеге полакомиться сладостью. “Женский день”, — коротко резюмировала автор публикации.
В комментариях под обоими постами фолловеры звезды высказали свое восхищение фигурой кумира, оценив пикантность кадров. Публикации собрали тысячи отметок “Мне нравится” со стороны интернет-аудитории.
В своем профиле Мария Лиман опубликовала кадр из столицы Франции, где она позирует в нижнем белье и колготках в сеточку, демонстрируя достоинства своей фигуры. Соответствующий снимок появился в преддверии 8 марта, а непосредственно в день праздника модель поделилась еще одним пикантным кадром, где она в минимальном количестве одежды позирует на одной кровати с полуобнаженной девушкой. Последняя находится сверху Лиман и предлагает коллеге полакомиться сладостью. “Женский день”, — коротко резюмировала автор публикации.
В комментариях под обоими постами фолловеры звезды высказали свое восхищение фигурой кумира, оценив пикантность кадров. Публикации собрали тысячи отметок “Мне нравится” со стороны интернет-аудитории.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:26