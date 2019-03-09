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Мария Лиман поздравила поклонников с 8 марта провокационными снимками

Известная модель Мария Лиман в честь 8 марта решила порадовать многочисленных поклонников провокационными снимками. Соответствующие посты теледива разместила в своем Instagram.
Мария Лиман поздравила поклонников с 8 марта провокационными снимками

В своем профиле Мария Лиман опубликовала кадр из столицы Франции, где она позирует в нижнем белье и колготках в сеточку, демонстрируя достоинства своей фигуры. Соответствующий снимок появился в преддверии 8 марта, а непосредственно в день праздника модель поделилась еще одним пикантным кадром, где она в минимальном количестве одежды позирует на одной кровати с полуобнаженной девушкой. Последняя находится сверху Лиман и предлагает коллеге полакомиться сладостью. “Женский день”, — коротко резюмировала автор публикации.
Мария Лиман поздравила поклонников с 8 марта провокационными снимками

В комментариях под обоими постами фолловеры звезды высказали свое восхищение фигурой кумира, оценив пикантность кадров. Публикации собрали тысячи отметок “Мне нравится” со стороны интернет-аудитории.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:26

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