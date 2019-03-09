Ученые рассказали, как определить интернет-зависимость у ребенка





Согласно результатам недавнего исследования, 38% студентов не могут обойтись даже 10 минут без проверки гаджетов. Научные сотрудники давно спорят, можно ли назвать использование интернета игровой зависимостью. В 2013-м специалисты Американской психиатрической ассоциации пришли к выводу, что данная проблема нуждается в изучении, однако не включили его в руководство в качестве диагноза.По мнению доктора Майкла Рича, особое внимание следует обращать не только на интернет-игры, но также поиски любых данных, в том числе и порнографического характера. Эксперт считает, что к предупреждающим признакам можно отнести ухудшения в соблюдении личной гигиены, когда ребенок не беспокоится о своей внешности, будучи поглощенным виртуальностью. Важно обратить внимание на резкое снижение школьной успеваемости и социальную самоизоляцию.Не стоит паниковать, если наследник становится зависимым от Сети из-за того, что он проводит там все свое свободное время. Родители должны позаботиться о профилактике негативного явления. Важно получить максимальную отдачу от онлайн-игр или другой интернет-активности, но не стоит игнорировать признаки реальной зависимости, - заключили специалисты.