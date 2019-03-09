В центре Ростова мужчина избил и ограбил прохожего за отказ купить ему выпивку





Согласно имеющимся данным, инцидент произошел днем, когда житель Ростова шел по делам. Внезапно его остановил молодой человек и потребовал, чтобы мужчина приобрел ему в магазине спиртное. Получив отказ, 25-летний подозреваемый набросился на жертву, повалил его на землю, снял часы, забрал банковские карты и скрылся с места случившегося. Впоследствии потерпевший обратился в ближайшее отделение полиции, написав заявление, а сотрудники органов правопорядка оперативно задержали нападавшего по внешним приметам.Оказалось, что в прошлом 25-летний злоумышленник уже имел судимость за схожее правонарушение. Сотрудники МВД города уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей, также открыто уголовное делопроизводство согласно статье “Грабеж”, обстоятельства случившегося устанавливаются.