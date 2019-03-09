В центре Ростова мужчина избил и ограбил прохожего за отказ купить ему выпивку
В центре Ростова 25-летний злоумышленник избил и ограбил прохожего. Причиной таких действий подозреваемого послужил отказ жертвы купить ему выпивку, о чем рассказали в ГУ МВД по региону.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел днем, когда житель Ростова шел по делам. Внезапно его остановил молодой человек и потребовал, чтобы мужчина приобрел ему в магазине спиртное. Получив отказ, 25-летний подозреваемый набросился на жертву, повалил его на землю, снял часы, забрал банковские карты и скрылся с места случившегося. Впоследствии потерпевший обратился в ближайшее отделение полиции, написав заявление, а сотрудники органов правопорядка оперативно задержали нападавшего по внешним приметам.
Оказалось, что в прошлом 25-летний злоумышленник уже имел судимость за схожее правонарушение. Сотрудники МВД города уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей, также открыто уголовное делопроизводство согласно статье “Грабеж”, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел днем, когда житель Ростова шел по делам. Внезапно его остановил молодой человек и потребовал, чтобы мужчина приобрел ему в магазине спиртное. Получив отказ, 25-летний подозреваемый набросился на жертву, повалил его на землю, снял часы, забрал банковские карты и скрылся с места случившегося. Впоследствии потерпевший обратился в ближайшее отделение полиции, написав заявление, а сотрудники органов правопорядка оперативно задержали нападавшего по внешним приметам.
Оказалось, что в прошлом 25-летний злоумышленник уже имел судимость за схожее правонарушение. Сотрудники МВД города уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей, также открыто уголовное делопроизводство согласно статье “Грабеж”, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30