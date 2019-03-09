В Германии обнародован дневник офицера СС с картой сокровищ Третьего Рейха





Согласно данным дневника, Гитлер дал указание спрятать золото, картины известных художников и многое другое, когда войска Третьего Рейха отступали из Польши при приближении Красной Армии, а Олленхауэр тогда был одной из главных фигур той операции. Всего якобы у немцев имелось 260 грузовых фур с сокровищами. В одном тайном месте удалось скрыть 28 тонн золота, а в других различные монеты и ювелирные изделия. Также в Польше хранятся картины Моне, Рафаэля и иных известных художников.Дневник офицера СС многие годы хранился у масонов в Кведлинбурге, а ранее его отдали одному из фондов. Данные рукописи начали публиковать сейчас, когда нет в живых участников той операции. Достоверность дневника подтвердили ученые, а в фонде исследуют места, описанные в дневнике. Отмечается, что сокровища Рейха якобы хранятся, например, в озере, потайной комнате и колодце.