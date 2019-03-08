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Назван ТОП-5 самых полезных непопулярных функций iOS 12

Назван ТОП-5 самых полезных, но непопулярных функций iOS 12 для iPhone и iPad. Некоторые возможности основаны на технологии 3D Touch.
Назван ТОП-5 самых полезных непопулярных функций iOS 12

Эксперты перечислили мало кому известные функции операционной системы iOS 12, которые могут облегчить работу со смартфоном или планшетом. Возможности задействуют 3D Touch либо активируются посредством долгого удержания пальца на экране. Может быть весьма полезен режим "Не беспокоить", ограничивающий уведомления, сообщения и звонки. Назначив его на то или иное время, не нужно отвлекаться от работы и отдыха.

Также не все пользователи знают, что iOS позволяет перетаскивать сразу несколько иконок на экране. Режим активируется, если удержать палец на одном из приложений.

Громкость внешнего динамика можно сделать ещё выше, поменяв настройки в меню "Поздняя ночь" в эквалайзере. 3DTouch поможет определить, от каких приложений приходят уведомления, отмеченные на папках красными значками.

Ещё одной полезной функцией является таймер. Во время просмотра видео или прослушивания музыки перед сном воспроизведение автоматически остановится, если задать соответствующую команду.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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