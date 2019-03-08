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Ученые: Недосыпание негативно влияет на внимание человека

Ученые провели эксперимент и выяснили, как недосыпание влияет на внимание людей. Оказалось, что это очень негативно сказывается на факторах, которые помогают сконцентрировать внимание, и на точности действий.
Ученые: Недосыпание негативно влияет на внимание человека

Изучали последствия недосыпания американские сотрудники из университета Мичигана. В эксперименте приняли участие около 240 человек. Добровольцы решали задачу, время на решение которой составляло 22 часа. Часть людей, которая справилась с заданием, шла спать, а остальные не отдыхали до утра. После пробуждения участники отправлялись в лабораторию, где для всех проводился еще один тест, чтобы сделать сравнение отдохнувших с теми, кто не спал всю ночь.

Максимальная разница показателей составила 15%. Исходя из этого ясно, как важен отдых для человека. Исследователи советуют избегать стресса, не пользоваться гаджетами перед сном, и засыпать каждый день в одинаковое время. Это, как утверждают они, поможет предотвратить бессонницу.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:09

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