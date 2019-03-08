Ученые: Недосыпание негативно влияет на внимание человека





Изучали последствия недосыпания американские сотрудники из университета Мичигана. В эксперименте приняли участие около 240 человек. Добровольцы решали задачу, время на решение которой составляло 22 часа. Часть людей, которая справилась с заданием, шла спать, а остальные не отдыхали до утра. После пробуждения участники отправлялись в лабораторию, где для всех проводился еще один тест, чтобы сделать сравнение отдохнувших с теми, кто не спал всю ночь.Максимальная разница показателей составила 15%. Исходя из этого ясно, как важен отдых для человека. Исследователи советуют избегать стресса, не пользоваться гаджетами перед сном, и засыпать каждый день в одинаковое время. Это, как утверждают они, поможет предотвратить бессонницу.