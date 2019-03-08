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Синоптики зафиксировали “странное” солнечное затмение

В прошлый четверг, 7 марта, синоптики зафиксировали солнечное затмение, которое они назвали “странным”. Наблюдать за необычным космическим явлением имелась возможность исключительно с орбиты Земли.
Синоптики зафиксировали “странное” солнечное затмение

Как отмечают специалисты, Луна в процессе успела закрыть только 82% Солнца. В научном мире такое затмение принято называть кольцевым. Лунный диск прошел перед светилом, остановился, после чего вернулся обратно. Благодаря полученным снимкам высокого качества ученые смогли заметить, что лунная поверхность не совсем гладкая.

В частности, волнистые края спутника Земли, известные как лунные горы, оказались освещены солнечной плазмой. Соответствующие кадры имеют высокую практическую значимость непосредственно для научного мира, поскольку позволяют лучше изучить различные космические процессы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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