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В США женщина стала затворницей из-за выросшего вдвое носа

Жительница США стала настоящей затворницей из-за того, что ее нос вырос вдвое и покраснел. Женщина утверждает, что орган обоняния начал увеличиваться с 2013 года.

В США женщина стала затворницей из-за выросшего вдвое носа

Изначально жительница США думала, что у нее начались проблемы с носом из-за перенесенной ранее ринопластики. Но потом американка узнала, что существует болезнь ринофима, и ее симптомы схожи с теми, что имеются у нее. После медики подтвердили догадки женщины. Также специалисты объяснили, что подобное заболевание весьма редко встречается у женщин, в основном им страдают мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Недавно жительница США поведала, чтобы ей стало легче дышать ночью, ей необходимо подпирать кончик своего носа пальцем. Из-за боязни излишнего внимания к своей персоне американка решила стать затворницей.

Женщине уже провели лазерную операцию и на данный момент у нее исчезли проблемы с дыханием. Но при этом ей приходимся носить медицинскую маску, поскольку нос стал выглядеть намного хуже, чем ранее. Как говорят медики, вскоре все пойдет и нос вернет свою прежнюю форму.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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