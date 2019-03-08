Загадочный незнакомец из будущего спас жителя Адана





Мужчина является местным торговцем. Он избежал серьезной травмы или даже смерти, благодаря незнакомцу, который за мгновение до возможной трагедии похлопал ему по плечу.Торговец вечером, как всегда, закрывал свою лавку, когда почувствовал хлопок по плечу и слово «оглянись». Он повернулся и увидел проезжающий грузовик с открытыми задними воротами. Турок успел отойти в сторону, пока ворота не ударили его по голове.Незнакомца считают ангелом-хранителем, ведь после инцидента мужчине не удалось обнаружить поблизости своего спасителя. Скептики же воспринимают этот случай, как обычное совпадение обстоятельств, предполагая, что неизвестный человек решил всего лишь подшутить таким образом и так совпало, что это спасло торговцу жизнь.