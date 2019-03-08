Дмитрий Губерниев высмеял поздравление Антона Шипулина с 8 Марта

Дмитрий Губерниев и Антон Шипулин дружат уже довольно давно. Также спортивный комментатор и биатлонист любят пошутить друг над другом. Несколько часов назад Антон Шипулин опубликовал новый ролик в Instagram. Олимпийский чемпион поздравил всех женщин с праздником и пожелал быть всегда красивыми и отзывчивыми. Посмотрев видео спортсмена, Дмитрий Губерниев решил оставить комментарий. Он сравнил запись биатлониста с прогнозом погоды на Первом канале. Сам олимпийский чемпион пока никак не ответил на шутку своего товарища.Подписчики Антона Шипулина начали писать слова благодарности. Многие отметили, что это поздравление лучшее за сегодняшний день. Другие поздравили супругу спортсмена с праздником. Всего за несколько часов ролик олимпийского чемпиона успели просмотреть более 62 тысяч пользователей Сети.