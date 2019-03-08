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Дмитрий Губерниев высмеял поздравление Антона Шипулина с 8 Марта

На своей странице в Instagram биатлонист Антон Шипулин поздравил девушек с 8 Марта. Но комментатор Дмитрий Губерниев высмеял спортсмена.

Дмитрий Губерниев высмеял поздравление Антона Шипулина с 8 Марта

Дмитрий Губерниев и Антон Шипулин дружат уже довольно давно. Также спортивный комментатор и биатлонист любят пошутить друг над другом. Несколько часов назад Антон Шипулин опубликовал новый ролик в Instagram. Олимпийский чемпион поздравил всех женщин с праздником и пожелал быть всегда красивыми и отзывчивыми. Посмотрев видео спортсмена, Дмитрий Губерниев решил оставить комментарий. Он сравнил запись биатлониста с прогнозом погоды на Первом канале. Сам олимпийский чемпион пока никак не ответил на шутку своего товарища.

Дмитрий Губерниев высмеял поздравление Антона Шипулина с 8 Марта

Подписчики Антона Шипулина начали писать слова благодарности. Многие отметили, что это поздравление лучшее за сегодняшний день. Другие поздравили супругу спортсмена с праздником. Всего за несколько часов ролик олимпийского чемпиона успели просмотреть более 62 тысяч пользователей Сети.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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