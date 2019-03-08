В Северной Ирландии местные жители заметили загадочные красные огни в заливе
Жительница Ирландии недавно запечатлела в городе Бангор загадочные красные огни в водах залива. Она сняла это явление на видео, которое выложила в интернет, чтоб найти объяснение этому феномену.
Очевидица прогуливалась по берегу и была погружена в раздумья, когда ее внимание привлекли красноватые огни на поверхности воды, рассказывает она и утверждает, что предположение о том, что это были дайверы, не может быть действительным, так как на берегу не было каких-либо следов.
Видео увиденного женщина опубликовала на своей странице Facebook. Жители Бангора говорят, что до этого загадочного явления город окутал туман. Раньше в этом регионе подобного не наблюдалось. Больше таких случаев пока не обнаружено.
Научные работники пытаются исследовать и найти объяснение данному свечению.
Очевидица прогуливалась по берегу и была погружена в раздумья, когда ее внимание привлекли красноватые огни на поверхности воды, рассказывает она и утверждает, что предположение о том, что это были дайверы, не может быть действительным, так как на берегу не было каких-либо следов.
Видео увиденного женщина опубликовала на своей странице Facebook. Жители Бангора говорят, что до этого загадочного явления город окутал туман. Раньше в этом регионе подобного не наблюдалось. Больше таких случаев пока не обнаружено.
Научные работники пытаются исследовать и найти объяснение данному свечению.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:09