В Северной Ирландии местные жители заметили загадочные красные огни в заливе





Очевидица прогуливалась по берегу и была погружена в раздумья, когда ее внимание привлекли красноватые огни на поверхности воды, рассказывает она и утверждает, что предположение о том, что это были дайверы, не может быть действительным, так как на берегу не было каких-либо следов.Видео увиденного женщина опубликовала на своей странице Facebook. Жители Бангора говорят, что до этого загадочного явления город окутал туман. Раньше в этом регионе подобного не наблюдалось. Больше таких случаев пока не обнаружено.Научные работники пытаются исследовать и найти объяснение данному свечению.