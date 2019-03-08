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В Никарагуа жители зафиксировали загадочное существо

В республике Никарагуа местные жители зафиксировали на видео загадочное существо. Ученые планируют изучить этот феномен.
В Никарагуа жители зафиксировали загадочное существо

В последнее время чаще слышно о появлениях мистических существ в мире. Последней такой ситуацией стало наблюдение создания подобного птеродактилям, драконам и русалкам, о чем написало издание ʺРоссийский Диалогʺ.

На видеозаписи можно увидеть, что существо имеет человеческий облик, но оно с крыльями. Его полет выглядит достаточно реалистичным, хотя обычно пользователи Всемирной паутины скептически относятся к подобной информации.

Специалисты еще не раскритиковали эти снимки. Скорее всего, они не смогут доказать, что это компьютерная графика.

Исследователи вспомнили о библейских приданиях, в которых написано о том, что человек в будущем увидит незнакомых созданий, они упоминались в древних манускриптах. Предполагают, что это было одно из таких существ. Их количество со временем станет большим.

Ранее научные работники доказали существование короля Артура, циклопов и человека -собаки.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:09

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