В Никарагуа жители зафиксировали загадочное существо





В последнее время чаще слышно о появлениях мистических существ в мире. Последней такой ситуацией стало наблюдение создания подобного птеродактилям, драконам и русалкам, о чем написало издание ʺРоссийский Диалогʺ.На видеозаписи можно увидеть, что существо имеет человеческий облик, но оно с крыльями. Его полет выглядит достаточно реалистичным, хотя обычно пользователи Всемирной паутины скептически относятся к подобной информации.Специалисты еще не раскритиковали эти снимки. Скорее всего, они не смогут доказать, что это компьютерная графика.Исследователи вспомнили о библейских приданиях, в которых написано о том, что человек в будущем увидит незнакомых созданий, они упоминались в древних манускриптах. Предполагают, что это было одно из таких существ. Их количество со временем станет большим.Ранее научные работники доказали существование короля Артура, циклопов и человека -собаки.