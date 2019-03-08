Белоруссию на «Евровидении-2019» представит певица Зена

Жюри, принимавшее решение по выбору кандидата на представление Белоруссии на фестивале, присудило Зене 69 из 70-ти возможных баллов. Финал национального отбора транслировался на канале «Беларусь-1». Куприянович представит свой музыкальный номер в первом полуфинале 14 мая на площадке Выставочного центра в Тель-Авиве.Певица Зена отмечает, некоторые люди неправильно воспринимают ее уверенность, часто путая ее со «звездной болезнью». Карьеру вокалистки Куприянович начала в 11-летнем возрасте. В 2013 году юная артистка стала лауреатом «Детской Новой волны», в 2017-м вошла в тройку финалистов «Фабрики звезд». Эксперты высоко оценивают шансы Зены, отличающейся трудолюбием и целеустремленностью, на победу в «Евровидении».