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Белоруссию на «Евровидении-2019» представит певица Зена

Белоруссия отправляет на 64-й конкурс «Евровидение» в Израиль молодую исполнительницу Зинаиду Куприянович, известную под псевдонимом Зена. 16-летняя певица выступит на международном фестивале с композицией Like it («Нравится»).
Белоруссию на «Евровидении-2019» представит певица Зена

Жюри, принимавшее решение по выбору кандидата на представление Белоруссии на фестивале, присудило Зене 69 из 70-ти возможных баллов. Финал национального отбора транслировался на канале «Беларусь-1». Куприянович представит свой музыкальный номер в первом полуфинале 14 мая на площадке Выставочного центра в Тель-Авиве.

Певица Зена отмечает, некоторые люди неправильно воспринимают ее уверенность, часто путая ее со «звездной болезнью». Карьеру вокалистки Куприянович начала в 11-летнем возрасте. В 2013 году юная артистка стала лауреатом «Детской Новой волны», в 2017-м вошла в тройку финалистов «Фабрики звезд». Эксперты высоко оценивают шансы Зены, отличающейся трудолюбием и целеустремленностью, на победу в «Евровидении».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:22

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