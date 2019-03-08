Новое поколение: 50% пользователей Портала Поставщиков – предприниматели от 25 до 35 лет





«”Омоложение” рынка поставок – отличный знак, свидетельствующий о росте доверия малого и среднего бизнеса к этому сегменту. Цифровизация процессов дает предпринимателям надежду на бурную эволюцию информационных и контрактных систем, работающих в надежном – электронном формате», – сказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.Заммэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов отметил, что доля операторов малого бизнеса на муниципальном рынке закупок также растет.«В 2016 году в закупках малого объема участвовали 75% операторов малого и среднего бизнеса. Сегодня доля игроков этого сегмента, прошедших авторизацию на Портале Поставщиков, выросла на 11% и достигла 86%», – подчеркнул министр.Портал Поставщиков – специализированная единая система для продавцов и заказчиков различных работ, товаров, услуг. Воспользовавшись ресурсом, физические и юридические лица – представители малого и среднего бизнеса – могут разместить оферты со своими товарами и услугами, а представители бюджетных и муниципальных организаций – приобрести их. Ресурс разработан для оптимизации процедур закупок малого объема.