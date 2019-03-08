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Медики рассказали о полезных свойствах фасоли

Фасоль не только обладает множеством питательных веществ, но и богата полезными лечебными свойствами. О каждом из них подробно рассказали медики.
Медики рассказали о полезных свойствах фасоли

Регулярное употребление фасоли способно нормализовать уровень холестерина. Американские ученые провели эксперимент, результат которого показал, что 120 граммов этого продукта стоит съедать ежедневно, чтобы улучшить показатели сахара в крови на 10%. Это связано с тем, что представитель бобовых вымывает холестерин из организма.

Фасоль также предотвращает риск возникновения рака толстой и прямой кишки. Продукт отлично подойдет для людей с высоким артериальным давлением, поскольку содержит в себе много калия. Пациентам с анемией врачи советуют насытить свой рацион фасолью для поддержания в организме необходимого количества железа.

Специалисты отметили, что в сыром виде ее не стоит употреблять. Идеальным вариантом будет вареная фасоль или перетертая в пюре. В последнем случае стоит удалить кожицу для лучшего усвоения.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:11

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