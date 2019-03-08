Медики рассказали о полезных свойствах фасоли
Фасоль не только обладает множеством питательных веществ, но и богата полезными лечебными свойствами. О каждом из них подробно рассказали медики.
Регулярное употребление фасоли способно нормализовать уровень холестерина. Американские ученые провели эксперимент, результат которого показал, что 120 граммов этого продукта стоит съедать ежедневно, чтобы улучшить показатели сахара в крови на 10%. Это связано с тем, что представитель бобовых вымывает холестерин из организма.
Фасоль также предотвращает риск возникновения рака толстой и прямой кишки. Продукт отлично подойдет для людей с высоким артериальным давлением, поскольку содержит в себе много калия. Пациентам с анемией врачи советуют насытить свой рацион фасолью для поддержания в организме необходимого количества железа.
Специалисты отметили, что в сыром виде ее не стоит употреблять. Идеальным вариантом будет вареная фасоль или перетертая в пюре. В последнем случае стоит удалить кожицу для лучшего усвоения.
Регулярное употребление фасоли способно нормализовать уровень холестерина. Американские ученые провели эксперимент, результат которого показал, что 120 граммов этого продукта стоит съедать ежедневно, чтобы улучшить показатели сахара в крови на 10%. Это связано с тем, что представитель бобовых вымывает холестерин из организма.
Фасоль также предотвращает риск возникновения рака толстой и прямой кишки. Продукт отлично подойдет для людей с высоким артериальным давлением, поскольку содержит в себе много калия. Пациентам с анемией врачи советуют насытить свой рацион фасолью для поддержания в организме необходимого количества железа.
Специалисты отметили, что в сыром виде ее не стоит употреблять. Идеальным вариантом будет вареная фасоль или перетертая в пюре. В последнем случае стоит удалить кожицу для лучшего усвоения.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:11