Медики рассказали о полезных свойствах фасоли





Регулярное употребление фасоли способно нормализовать уровень холестерина. Американские ученые провели эксперимент, результат которого показал, что 120 граммов этого продукта стоит съедать ежедневно, чтобы улучшить показатели сахара в крови на 10%. Это связано с тем, что представитель бобовых вымывает холестерин из организма.Фасоль также предотвращает риск возникновения рака толстой и прямой кишки. Продукт отлично подойдет для людей с высоким артериальным давлением, поскольку содержит в себе много калия. Пациентам с анемией врачи советуют насытить свой рацион фасолью для поддержания в организме необходимого количества железа.Специалисты отметили, что в сыром виде ее не стоит употреблять. Идеальным вариантом будет вареная фасоль или перетертая в пюре. В последнем случае стоит удалить кожицу для лучшего усвоения.