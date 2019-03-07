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Диетологи составили список продуктов для омоложения организма

Правильное питание благотворно сказывается на внешнем и внутреннем состоянии человека. Диетологи составили список продуктов для омоложения организма.
Диетологи составили список продуктов для омоложения организма

Эксперты выделили лесные ягоды как главный антиоксидант. Черника содержит в себе коллаген, необходимый коже для поддержания молодости и эластичности. К продуктам, выводящим токсины, отнесли также капусту, редис и хрен. На внешний вид положительное влияние оказывают овощи и фрукты, содержащие большое количество воды. Среди таких врачи выделяют огурцы, арбуз, персики и сельдерей, а также шпинат, который богат витаминами и железом.

В список полезных продуктов попал авокадо, который содержит в себе все необходимые элементы для правильной работы организма. С этой задачей справляется также имбирь, полезный в любом виде. В состав такого продукта как чеснок входят не только питательные вещества для волос и ногтей, но и компоненты, предупреждающие риск развития онкологии.

Отдельное внимание диетологи уделили моркови, которая содержит в себе очень ценный элемент - бета-каротин. Он способен вырабатывать в организме иммунитет к вирусам и бактериям, а также улучшает зрение и предупреждает старение.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:43

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