Ольга Бузова увлеклась чтением эротической прозы
Скандальная ведущая и певица Ольга Бузова увлеклась чтением эротической прозы. Звезда согласилась прочитать отрывок одного из таких произведений вслух перед камерой, отметив, что наконец получит удовольствие хотя бы от литературы.
Ольга Бузова, какой бы глупой и недалёкой не называли её хейтеры, оказалась любительницей чтения на досуге. Не совсем понятно, откуда у певицы при таком плотном графике появляется время на книги, но она сама подтвердила это, зачитав на камеру отрывок из эротической прозы.
Кроме того, ведущая «Дома-2» похвасталась тем, что ей выпала честь одной из первых прочесть новый роман известного писателя Дмитрия Липскерова под названием «Туристический сбор в рай», которого в продажах ещё пока нет.
Учитывая наличие в книге описания откровенных постельных сцен, Ольга Бузова смело предположила, что недостаток секса в реальной жизни она сможет компенсировать удовольствием, полученным от прочтения произведения.
Ольга Бузова, какой бы глупой и недалёкой не называли её хейтеры, оказалась любительницей чтения на досуге. Не совсем понятно, откуда у певицы при таком плотном графике появляется время на книги, но она сама подтвердила это, зачитав на камеру отрывок из эротической прозы.
Кроме того, ведущая «Дома-2» похвасталась тем, что ей выпала честь одной из первых прочесть новый роман известного писателя Дмитрия Липскерова под названием «Туристический сбор в рай», которого в продажах ещё пока нет.
Учитывая наличие в книге описания откровенных постельных сцен, Ольга Бузова смело предположила, что недостаток секса в реальной жизни она сможет компенсировать удовольствием, полученным от прочтения произведения.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:40