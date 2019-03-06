Астрономы обнаружили «блестящую звезду»
Международная группа ученых открыла новую звезду, которая в течение суток по необъяснимым причинам изменила свой блеск. Ее назвали EPIC 204376071.
Звезда находится на расстоянии 440 световых лет от Земли. Ее масса составляет 0,16 массы звезды Солнце. Исследователи заявили, что в течение суток яркость EPIC 204376071 упала на 66%, чему пока не нашли объяснений. За время наблюдения, которое составило 160 суток, звезда больше не блестела.
Ранее в 2017 году астрономы видели похожее явление у KIC 10403228, которую они считают целой системой и в ней присутствует планета-гигант. Причина затемнения обеих звезд еще устанавливается.
Звезда находится на расстоянии 440 световых лет от Земли. Ее масса составляет 0,16 массы звезды Солнце. Исследователи заявили, что в течение суток яркость EPIC 204376071 упала на 66%, чему пока не нашли объяснений. За время наблюдения, которое составило 160 суток, звезда больше не блестела.
Ранее в 2017 году астрономы видели похожее явление у KIC 10403228, которую они считают целой системой и в ней присутствует планета-гигант. Причина затемнения обеих звезд еще устанавливается.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:10