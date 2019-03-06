Астрономы обнаружили «блестящую звезду»





Звезда находится на расстоянии 440 световых лет от Земли. Ее масса составляет 0,16 массы звезды Солнце. Исследователи заявили, что в течение суток яркость EPIC 204376071 упала на 66%, чему пока не нашли объяснений. За время наблюдения, которое составило 160 суток, звезда больше не блестела.Ранее в 2017 году астрономы видели похожее явление у KIC 10403228, которую они считают целой системой и в ней присутствует планета-гигант. Причина затемнения обеих звезд еще устанавливается.