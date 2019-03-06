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«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что намерен отыскать сенсационные сведения про новую девушку Саймона Марданшина

Над проектной парочкой Саймона Марданшина и Анастасии Якуб «нависла» реальная угроза, а все из-за Антона Беккужева, который пообещал в недавнем эфире шоу «Бородина против Бузовой» отыскать на девушку компромат.
«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что намерен отыскать сенсационные сведения про новую девушку Саймона Марданшина

Как ни пытались интернет-пользователи отыскать на Анастасию какой-нибудь компрометирующий материал, у них этого не получилось сделать. Доволен возлюбленной и Саймон Марданшин, который уже несколько раз подчеркивал, что ему нравится покладистый характер пассии.

А вот руководство реалити-шоу «Дом-2», в том числе и редактор проектного журнала Антон Беккужев, не верят в то, что в скандально известном Периметре могла появиться настолько хорошая девушка.

Вполне вероятно, что именно поэтому Беккужев в недавнем выпуске телепроекта «Бородина против Бузовой» заявил, что поставил перед собой цель – найти компромат на избранницу Марданшина.
«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что намерен отыскать сенсационные сведения про новую девушку Саймона Марданшина

По мнению редактора журнала «Дом-2», Анастасия обманывает не только Саймона, но и многочисленных телезрителей шоу и на самом деле является девушкой легкого поведения.

Нужно сказать, что заявление Беккужева не на шутку испугало некоторых поклонников Марданшина, ведь все знают, насколько временами бывает «пронырливым» Антон. По мнению зрителей, Саймону следует уже сейчас начинать волноваться.

К слову, многие фанаты «Дома-2» до сих пор помнят, что именно Антон повлиял на то, чтобы Марго Овсянникову посадили на детектор лжи, после которого стало известно про ее эскортное прошлое.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:32

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