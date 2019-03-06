Philips выпустил новую модель телефона с аккумулятором на три месяца
Компания Philips выпустила новую модель кнопочного телефона, который отличился мощностью батареи. Производитель заявил, что аккумулятор разрядится только через три месяца, если гаджет будет в режиме ожидания.
В активном режиме девайс проработает до 39 часов. Кроме того, батарея мобильного устройства может служить портативным зарядным устройством для других телефонов, для этого нужно подключить специальный переходник.
У гаджета 2,8-дюймовый экран с расширением 320 х 240 точек. Он оснащен металлическими вставками и предусмотрен для двух SIM-карт. В кнопочный телефон встроен Bluetooth 3.0 и камера на 2 Мп, есть фонарик.
Известно, что приобрести Philips Xenium E580 в России можно за 4,99 тысяч рублей.
В активном режиме девайс проработает до 39 часов. Кроме того, батарея мобильного устройства может служить портативным зарядным устройством для других телефонов, для этого нужно подключить специальный переходник.
У гаджета 2,8-дюймовый экран с расширением 320 х 240 точек. Он оснащен металлическими вставками и предусмотрен для двух SIM-карт. В кнопочный телефон встроен Bluetooth 3.0 и камера на 2 Мп, есть фонарик.
Известно, что приобрести Philips Xenium E580 в России можно за 4,99 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 22:11