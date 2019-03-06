Атомная подлодка «Белгород» станет первым носителем беспилотников «Посейдон»
Источник из ОПК РФ проинформировал журналистов о том, что атомную подлодку «Белгород» во II квартале этого года спустят на воду вместе с беспилотниками «Посейдон» на борту. Она станет первым носителем данных аппаратов.
Как уточняет издание ТАСС, «Белгород» выведут из эллинга «Севмаша». На протяжении нынешнего года субмарину уже на плаву станут достраивать и подвергать швартовым испытаниям, а уже в следующем её поставят на боевое дежурство. На борту «Белгорода» помещается 6 «Посейдонов».
Также известно о том, что подлодку «Хабаровск» спустят на воду следом за «Белгородом» весной будущего года. В боевом составе флота она начнёт числиться с 2022 года.
Тем не менее, ТАСС делает оговорку: представленная информация не подтверждена официально.
Как уточняет издание ТАСС, «Белгород» выведут из эллинга «Севмаша». На протяжении нынешнего года субмарину уже на плаву станут достраивать и подвергать швартовым испытаниям, а уже в следующем её поставят на боевое дежурство. На борту «Белгорода» помещается 6 «Посейдонов».
Также известно о том, что подлодку «Хабаровск» спустят на воду следом за «Белгородом» весной будущего года. В боевом составе флота она начнёт числиться с 2022 года.
Тем не менее, ТАСС делает оговорку: представленная информация не подтверждена официально.
Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:10