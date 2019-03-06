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Атомная подлодка «Белгород» станет первым носителем беспилотников «Посейдон»

Источник из ОПК РФ проинформировал журналистов о том, что атомную подлодку «Белгород» во II квартале этого года спустят на воду вместе с беспилотниками «Посейдон» на борту. Она станет первым носителем данных аппаратов.
Атомная подлодка «Белгород» станет первым носителем беспилотников «Посейдон»

Как уточняет издание ТАСС, «Белгород» выведут из эллинга «Севмаша». На протяжении нынешнего года субмарину уже на плаву станут достраивать и подвергать швартовым испытаниям, а уже в следующем её поставят на боевое дежурство. На борту «Белгорода» помещается 6 «Посейдонов».

Также известно о том, что подлодку «Хабаровск» спустят на воду следом за «Белгородом» весной будущего года. В боевом составе флота она начнёт числиться с 2022 года.

Тем не менее, ТАСС делает оговорку: представленная информация не подтверждена официально.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:10

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