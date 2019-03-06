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Соединённые Штаты готовят свою армию к ведению войны под землей

Соединённые Штаты начали готовить свою армию к ведению военных операций под землей. В данном случае будут использоваться тактические тоннели.
Соединённые Штаты готовят свою армию к ведению войны под землей

Информация о проекте «Подкопщик» была опубликована на страницах портала Агентства перспективных разработок Министерства обороны. Пентагон в 2018 году выделил из бюджета примерно $572 000 000. Данные средства были затрачены на экипировку военных, а также для закупки средств связи, предназначенных для подземных тренировочных боев. Ещё около $11 000 000 понадобится на первый этап этого проекта, который направлен на захват либо полную ликвидацию вражеских стратегических подземных баз, насчитывающихся в мире в количестве 10 000 единиц. Северной Кореи принадлежит в данном случае 4 800 объектов.

По мнению экспертов, затраты властей Соединённых Штатов не окупятся, а также, по всей видимости, окажутся бесполезными.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30

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