Алла Пугачёва заставила Максима Галкина сменить стиль
Максим Галкин в эфире программы «Он и она» рассказал ведущей Кире Прошутинской, кто главный в их семье. По словам юмориста, Алла Пугачёва заставила его сменить стиль.
Галкин отметил, что смог добиться успеха в своей карьере ещё до знакомства с Примадонной. Юморист рос с ощущением «гениальности». Артист подчеркнул, что его супруга никогда не вмешивалась в его творчество.При этом он смог запеть благодаря Алле Борисовне. Возлюбленная юмориста учила, как одеваться, петь, а также поведению на сцене.
Телеведущий заявил, что восхищается мудростью супруги. Когда к ним приходят гости, Алла Пугачева усаживает супруга во главе стола, называя его хозяином дома. Но Галкин считает, что главной в их семье является Алла Борисовна, и его это вполне устраивает.
Галкин отметил, что смог добиться успеха в своей карьере ещё до знакомства с Примадонной. Юморист рос с ощущением «гениальности». Артист подчеркнул, что его супруга никогда не вмешивалась в его творчество.При этом он смог запеть благодаря Алле Борисовне. Возлюбленная юмориста учила, как одеваться, петь, а также поведению на сцене.
Телеведущий заявил, что восхищается мудростью супруги. Когда к ним приходят гости, Алла Пугачева усаживает супруга во главе стола, называя его хозяином дома. Но Галкин считает, что главной в их семье является Алла Борисовна, и его это вполне устраивает.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11