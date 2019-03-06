Алла Пугачёва заставила Максима Галкина сменить стиль

Галкин отметил, что смог добиться успеха в своей карьере ещё до знакомства с Примадонной. Юморист рос с ощущением «гениальности». Артист подчеркнул, что его супруга никогда не вмешивалась в его творчество.При этом он смог запеть благодаря Алле Борисовне. Возлюбленная юмориста учила, как одеваться, петь, а также поведению на сцене.Телеведущий заявил, что восхищается мудростью супруги. Когда к ним приходят гости, Алла Пугачева усаживает супруга во главе стола, называя его хозяином дома. Но Галкин считает, что главной в их семье является Алла Борисовна, и его это вполне устраивает.