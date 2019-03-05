Звезда «Дома-2» Иван Барзиков снял видео с мамой Таты Абрамсон

«С Тристановной - да! Классно соединил песню из Красотки и такая прям дамочка идёт по берегу - прикольно получилось!!!!!!!!!!!!», «Ваня молодец, спасибо за классные видео», «Марина, ты красотка и море позитива от тебя. Короче, ты молодец!!!», - пишут в Сети.

Как оказалось, Иван и Марина Тристановна в очередной раз совершенно случайно встретились на отдыхе за границей.Считанные часы назад Барзиков опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, под которым отметил, что давно так не смеялся. На записи запечатлена бывшая теща Валерия Блюменкранца.Стоит напомнить, что примерно год назад Иван и Марина Тристановна совершенно случайно встретились в Таиланде, где телебабушка отдыхала со своим новым мужчиной Александром. Тогда звезды «Дома-2» отметили, что подобные совпадения никогда не бывают случайными.И вот снова Барзиков поспешил порадовать подписчиков совместным видео с Мариной Тристановной, которое по достоинству оценили его фанаты. За несколько часов ролик посмотрели больше 93 тысяч раз, а читатели поспешили оставить под публикацией положительные комментарии.К слову, в подписи к видеозаписи Барзиков поинтересовался у подписчиков, желают ли они, чтобы он записал еще роликов с мамой Таты Абрамсон. Нужно сказать, что большинство ответило Ивану согласием.