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Елена Яковлева снималась в эротических сценах в «Интердевочке» в нижнем белье и со специальным ломом

Актриса Елена Яковлева, отмечающая 5 марта день рождения, вспомнила о сложностях съемок фильма «Интердевочка». Особенно сложно ей давались эротические моменты.
Елена Яковлева снималась в эротических сценах в «Интердевочке» в нижнем белье и со специальным ломом

Режиссером известного советского фильма является Петр Тодоровский, требовавший от актрис, игравших проституток, полностью оголяться. Яковлева, несмотря на уговоры, смогла раздеться только до нижнего белья. Ей очень сложно было изобразить искреннюю страсть, поэтому для реализации задуманного создатели кинокартины провели целую операцию при участии большей части съемочной группы: оператору пришлось дергать Елену Яковлеву за ноги, а имитировал характерные движения лом, который специально подложили под кровать.

Как призналась артистка, 5 марта празднующая 58-летие, до начала съемок она любила киноленты Петра Тодоровского, поэтому без проблем согласилась сниматься в «Интердевочке». По признанию именинницы, она понимала, что такой режиссер не снимет ничего пошлого. Если бы точно такую роль и сценарий ей предложил кто-то другой, то в таком случае Яковлева могла задуматься, но не в случае с Тодоровским.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:32

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