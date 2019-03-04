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В Suzuki заявили о будущих продажах в РФ обновленного бренда Jimmy

Suzuki Jimmy будет вскоре продаваться на российском рынке. Новое поколение автомобиля появится в РФ во второй половине года.
В Suzuki заявили о будущих продажах в РФ обновленного бренда Jimmy

В отечественном отделении японского бренда сообщили о намерении стать статусным производителем транспортных средств SUV-сегмента. Конкретные сроки реализации Jimmy в России они не назвали, но заметили, что произойдет это ближе к концу года. Тогда же будут обнародованы комплектации и ценник внедорожника.

Suzuki имеет большие планы касательно роста популярности своего бренда в РФ. Японская компания пожелала увеличить продажи до 8,5 тысяч автомобилей за год, что относительно 2017 года покажет возрастание уровня реализации на 42%. Этих показателей вполне реально достичь, принимая во внимание популярность новой модификации Jimmy, но фирма также надеется на успешную реализацию и модернизированного Vitara.

В мировую продажу Suzuki Jimmy уже поступил. Работает он на 1,5-литровом агрегате с 100-силовой установкой. Предлагается и иная версия с трехцилиндровым двигателем на 64 лошадиных сил.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:37

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