В Suzuki заявили о будущих продажах в РФ обновленного бренда Jimmy





В отечественном отделении японского бренда сообщили о намерении стать статусным производителем транспортных средств SUV-сегмента. Конкретные сроки реализации Jimmy в России они не назвали, но заметили, что произойдет это ближе к концу года. Тогда же будут обнародованы комплектации и ценник внедорожника.Suzuki имеет большие планы касательно роста популярности своего бренда в РФ. Японская компания пожелала увеличить продажи до 8,5 тысяч автомобилей за год, что относительно 2017 года покажет возрастание уровня реализации на 42%. Этих показателей вполне реально достичь, принимая во внимание популярность новой модификации Jimmy, но фирма также надеется на успешную реализацию и модернизированного Vitara.В мировую продажу Suzuki Jimmy уже поступил. Работает он на 1,5-литровом агрегате с 100-силовой установкой. Предлагается и иная версия с трехцилиндровым двигателем на 64 лошадиных сил.