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Медики рассказали о пользе апельсинового сока при гипертонии

Медики призвали страдающих от гипертонии граждан ежедневно пить апельсиновый сок. О выводах специалистов, касающихся пользы такого напитка, сообщается на страницах издания Express.
Медики рассказали о пользе апельсинового сока при гипертонии

Гипертония является неприятным состоянием, создающим ряд проблем со здоровьем. Провоцировать скачки давления способны различные факторы, в том числе избыточный вес, вредные привычки, стресс и нездоровое питание. Исследования указывают в пользу того, что всего 150 млн апельсинового сока в течение суток достаточно для сокращения рисков развития гипертонии. Это связано с имеющимся в составе напитка калием, помогающим избавить организм от избытка натрия.

Помимо сока, медики также рекомендуют в течение дня включать в рацион разные овощи и фрукты. В частности, повысить уровень калия помогут бананы, смородина и абрикосы. Благодаря их регулярному употреблению можно также сократить риск сердечных приступов, проблем с пищеварением, и развития некоторых видов онкологии.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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