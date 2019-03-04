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В мире распространяется уносящий жизни тренд “улыбающаяся депрессия”

Во всем мире все больше распространяется новый тренд, известный как “улыбающаяся депрессия”. Постепенно растет число статей, посвященных этому явлению, а также количество запросов в поисковых системах.
В мире распространяется уносящий жизни тренд “улыбающаяся депрессия”

“Улыбающаяся депрессия” подразумевает, что страдающий от симптомов расстройства человек старается внешне выглядеть счастливым и не выдавать своего внутреннего состояния. Эксперты отмечают, что пока такой термин не используется психологами, но он близок к “атипичной депрессии”. У людей с подобной патологией нет внешних признаков внутренних переживаний, они имеют хорошую работу, жилье, не исключается наличие партнера и даже детей. Внешне такие личности могут оставаться приветливыми, улыбаться и быть дружелюбными.

Однако в себе они переживают сильные эмоции, чувствуют подавленность и отчаяние, нередко их посещают мрачные мысли. Симптомами “улыбающейся депрессии” могут выступать чувство тяжести в конечностях и особая ранимость в случае критики или отказа. Чаще всего негативный настрой проявляет себя вечером, таким людям требуется больше времени на отдых.

Спровоцировать депрессивное состояние могут ряд факторов. Депрессия так или иначе затрагивает каждого десятого жителя планеты, может начинаться в раннем возрасте и растягиваться на долгие годы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04

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