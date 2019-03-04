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Эксперты назвали худшие и лучшие регионы РФ по кредитным долгам

Ответственнее всех к оплате долгов по кредитам относятся жители Севастополя и Крыма, а Ингушетия стала лидером регионов с просроченной задолженностью. О самых недобросовестных плательщиках сообщили в агентстве «РИА Рейтинг».
Эксперты назвали худшие и лучшие регионы РФ по кредитным долгам

В перечень наиболее дисциплинированных плательщиков займов попали жители Чукотки, Чувашии, Мордовии, ХМАО и Марий-Эла. В исследовании отмечается, что объем просроченных долгов населения по займам на январь этого года был менее 3,7%.

Помимо Ингушетии, большая доля просрочки также зафиксирована в Северной Осетии, Бурятии, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Негативный топ-5 по итогам 2018 года смогла покинуть Кабардино-Балкария, а занимавшая прежде 69-ю позицию Северная Осетия попала в последнюю пятерку областей с просроченными кредитными долгами.

Ранее Тюмень посетила одна из научных сотрудниц МГУ, посоветовавшая заемщикам Ямала, Югры и самой Тюмени повременить с кредитами. Данные регионы «снабжены» многочисленными займами, а просрочки здесь выросли в два раза. Профессор заявила, что регион и нефтегазовые округа взяли много кредитов, хотя сейчас в стране ныне сложная экономическая ситуация.

Согласно имеющимся данным, в ушедшем году общая доля предоставленных кредитов увеличилась почти на 22%. Общая денежная сумма составила 12,5 триллионов рублей. Потребители задолжали банкам в свою очередь 760 миллиардов рублей.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:55

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