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Супруга Николая Валуева Галина заставила его жениться на себе

Супруга Николая Валуева Галина призналась, что заставила известного боксера жениться на ней. Неожиданное признание избранницы спортсмена прозвучало в студии программы “Когда все дома”.
Супруга Николая Валуева Галина заставила его жениться на себе

Николай и Галина Валуевы состоят в браке уже порядка 20 лет. Пара счастлива вместе и воспитывает троих наследников. Однако много лет назад жена боксера вынудила его сделать ей предложение. Они долгое время жили в гражданском союзе, но девушке это не нравилось, поэтому однажды она поставила ультиматум: либо свадьба, либо они расстаются. Поскольку Валуев любил избранницу, у него не оставалось выбора, и вскоре возлюбленные официально связали себя узами брака.

Галина Валуева не скрывает, что время от времени в их семье наблюдаются конфликты, но пара не пытается утаивать это от близких. Она уверена, что это более честный подход, нежели сперва делать вид, что все в порядке и проблем нет, а затем неожиданно подавать на развод, как сейчас делают многие известные личности.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:37

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