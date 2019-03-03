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IFAB внес ряд изменений в правила футбола

IFAB объявил ряд изменений, связанных с футбольными правилами. Некоторые из них касаются игры рукой и пробития пенальти. Информация об этом опубликована на сайте ассоциации.
IFAB внес ряд изменений в правила футбола

Одно из новшеств касается ухода с поля игроками, получивших замену. Согласно новым правилам, отныне футболист обязан уйти с площадки через ту боковую линию, которая находится в этот момент ближе к нему. До этого игроки пересекали ту линию, где ближе располагается скамейка запасных. По другому нововведению, если футболист забил мяч, неумышленно сыграв рукой, тот его гол судьей не будет засчитан.

Также нападающим игрокам во время исполнения штрафного запрещается становиться в стенку защищающейся команды, но им разрешат выстраивать свою стенку. Очередное изменение коснулось пенальти. Вратарю можно касаться линии ворот лишь одной ногой, а не двумя, как ранее. Если прежде желтые и красные карточки давали только футболистам, то теперь ими станут наказывать и наставников.

Все правила вступают в силу летом этого года. Окончательный документ новых футбольных законов будет обнародован IFAB позже, любителям «игры миллионов» пока остается ждать, чтобы узнать полную информацию.



 
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Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 23:00

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