Фигуристка Елизавета Туктамышева огласила конкурс на лучший мем

По словам фигуристки, она любит посмеяться над собой, потому как без самоиронии никуда, заявив о необходимости устроить себе «прожарку». В связи с этим она решила провести конкурс на лучший мем, пообещав лично выбрать победителя, а самые лучшие работы опубликовать в микроблоге.Уже в первый день конкурса Елизавете Туктамышевой отправили около 50 креативных работ. Большая их часть связана с интервью фигуристки о спорте, желанием отечественной Федерации не отправлять ее на мундиаль, а также прежним выступлениям спортсменки, которые раньше впечатлили поклонников.Прежде стал известен перечень участников сборной страны, которая отправится на мировой турнир 2019 года. В заявке оказались Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Туктамышева попала в список резервных спортсменов.