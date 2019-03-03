АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева огласила конкурс на лучший мем

Удмуртская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем в ее адрес. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Фигуристка Елизавета Туктамышева огласила конкурс на лучший мем

По словам фигуристки, она любит посмеяться над собой, потому как без самоиронии никуда, заявив о необходимости устроить себе «прожарку». В связи с этим она решила провести конкурс на лучший мем, пообещав лично выбрать победителя, а самые лучшие работы опубликовать в микроблоге.

Уже в первый день конкурса Елизавете Туктамышевой отправили около 50 креативных работ. Большая их часть связана с интервью фигуристки о спорте, желанием отечественной Федерации не отправлять ее на мундиаль, а также прежним выступлениям спортсменки, которые раньше впечатлили поклонников.

Прежде стал известен перечень участников сборной страны, которая отправится на мировой турнир 2019 года. В заявке оказались Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Туктамышева попала в список резервных спортсменов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes показал в рекламном ролике
Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал
Светлана Лобода покинула Россию ради
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Зара и Нюша выступили на открытии
Певица София Ротару вернулась на сцену
Ученые: Макароны первыми изобрели
Ирина Дубцова трогательно поздравила
В возрасте 65 лет скончался украинский
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые из США назвали лучшие
Samsung планирует начать поставлять
«Уральские пельмени» станцевали в
Юлия Проскурякова рассказала о своем
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
В Саратове 5-летний ребенок на
Эксперты рассказали о самом дорогом
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей
Разведенная Ани Лорак похвасталась
Эксперты рассказали, как без проблем
Анна Калашникова во время беременности
Екатерина Климова покорила поклонников
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Просмотреть все новости