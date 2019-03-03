Певица София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни





Накануне София Ротару посетила Германию, где стала участником масштабного фестиваля “Песня года”. До этого об известной артистке долгое время ничего не было слышно, она не появлялась на публичных мероприятиях и не давала концертов. В конце минувшего года знаменитости стало плохо во время корпоратива, впоследствии медики диагностировали у 71-летней певицы гипертонический криз. После в СМИ стали писать, что у Ротару начались проблемы с памятью, а также звезда перестала узнавать собственных помощников.Гости “Песни года” отметили, что сейчас артистка выглядит намного лучше и на сцене кажется энергичной. В минувшем году певица приняла решение отказаться от выступлений на территории России, одной из причин стала политическая ситуация на Украине.