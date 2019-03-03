Яна Рудковская показала фото перенесшего операцию Евгения Плющенко на лыжах

Уже более недели Яна Рудковская с семьей отдыхает в Куршевеле, стараясь активно делиться с фолловерами в соцсетях кадрами из отпуска. Помимо отдыха в отеле и любования заснеженными пейзажами, продюсер часто испытывает местные горнолыжные трассы. На этот раз к теледиве присоединились сын и супруг, о чем она рассказала подписчикам, разместив семейное фото.Фолловеры страницы Яны Рудковской были рады тому, что Евгений Плющенко чувствует себя достаточно хорошо, чтобы становиться на лыжи. Также многочисленные пользователи Сети заявили, что звездная семья в кадре смотрится очень стильно и гармонично. Их похвалили за любовь к активному отдыху и спорту, а пост оценили “лайками” более 30 тысяч юзеров.