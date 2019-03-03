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В Тверской области в ДТП пострадали 11 человек

Количество пострадавших в дорожной аварии в Тверской области увеличилось до 11 человек. Инцидент произошел на участке трассы Калязин-Кашин.
В Тверской области в ДТП пострадали 11 человек

По данным регионального СК, водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу микроавтобус марки Mercedes, перевозивший людей по маршруту Сергиев Посад-Тверь. В результате аварии ранения получили 11 человек, всех они госпитализировали в кашинскую больницу. Немецкий автомобиль в итоге аварии вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. В настоящее время тверские следователи проводят проверку по факту предоставления услуг перевозки, которая не отвечала нормам безопасности жизни людей.

В МВД региона сообщили, что трое пострадавших ныне лежат в реанимации. Обсуждается вопрос об открытии уголовного дела.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:54

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