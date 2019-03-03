Лена Хромина жутко похудела после развода с мужем
Поклонники экс-участницы "Дома-2" Елены Хроминой обеспокоены ее сильной худобой. Недавно звезда пережила болезненный развод с мужем, после чего отправилась на отдых в страны юго-восточной Азии.
Недавно экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Елена Хромина рассказала поклонникам в Instagram, что отправилась на отдых. Сейчас звезда находится в Сингапуре, откуда показала забавное видео с собственными танцами. Девушка двигается под веселую музыку в номере отеля.
Вместо восторженных отзывов Елена Хромина тут же получила шквал критики, ведь фанаты обеспокоились ее сильной худобой. Многие высказали мнение, что бывшая проектантка до сих пор болезненно переживает развод с супругом, что и послужило причиной ее болезненного вида. Девушка уже близка к анорексии, которой она также страдала в подростковом возрасте, когда чуть не погибла.
Поклонники стали просить Елену Хромину в комментариях срочно поправиться и подчеркнули, что она больше не излучает той сексуальности, которая была ранее. Теперь звезда, по мнению фанатов, выглядит как подросток с угловатыми очертаниями тела.
Недавно экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Елена Хромина рассказала поклонникам в Instagram, что отправилась на отдых. Сейчас звезда находится в Сингапуре, откуда показала забавное видео с собственными танцами. Девушка двигается под веселую музыку в номере отеля.
Вместо восторженных отзывов Елена Хромина тут же получила шквал критики, ведь фанаты обеспокоились ее сильной худобой. Многие высказали мнение, что бывшая проектантка до сих пор болезненно переживает развод с супругом, что и послужило причиной ее болезненного вида. Девушка уже близка к анорексии, которой она также страдала в подростковом возрасте, когда чуть не погибла.
Поклонники стали просить Елену Хромину в комментариях срочно поправиться и подчеркнули, что она больше не излучает той сексуальности, которая была ранее. Теперь звезда, по мнению фанатов, выглядит как подросток с угловатыми очертаниями тела.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:03