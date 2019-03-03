АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Лена Хромина жутко похудела после развода с мужем

Поклонники экс-участницы "Дома-2" Елены Хроминой обеспокоены ее сильной худобой. Недавно звезда пережила болезненный развод с мужем, после чего отправилась на отдых в страны юго-восточной Азии.
Лена Хромина жутко похудела после развода с мужем

Недавно экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Елена Хромина рассказала поклонникам в Instagram, что отправилась на отдых. Сейчас звезда находится в Сингапуре, откуда показала забавное видео с собственными танцами. Девушка двигается под веселую музыку в номере отеля.

Вместо восторженных отзывов Елена Хромина тут же получила шквал критики, ведь фанаты обеспокоились ее сильной худобой. Многие высказали мнение, что бывшая проектантка до сих пор болезненно переживает развод с супругом, что и послужило причиной ее болезненного вида. Девушка уже близка к анорексии, которой она также страдала в подростковом возрасте, когда чуть не погибла.

Поклонники стали просить Елену Хромину в комментариях срочно поправиться и подчеркнули, что она больше не излучает той сексуальности, которая была ранее. Теперь звезда, по мнению фанатов, выглядит как подросток с угловатыми очертаниями тела.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
«Моему мальчику 8 годиков!»: Ольга
Ученые по скульптуре воссоздали внешний
Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных
В Антарктиде обнаружен вмерзший в лед
Лена Хромина жутко похудела после
Татьяна Терешина поделилась откровенным
Джонни Депп не будет играть в новом
Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок
Поклонники не оценили массивные серьги
Иосиф Оганесян избил нового участника
В Сети за 100 тысяч рублей продают
Полина Гагарина дотянула с уборкой
Волочкова и Цискаридзе в студии
В Китае новый кроссовер Volkswagen
Актриса Юлия Меньшова ответила на
В США очевидцы запечатлели
В Екатеринбурге глыба льда упала на
Светлана Сурганова откровенно
Просмотреть все новости