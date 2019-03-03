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В США очевидцы запечатлели маскирующийся под Солнце НЛО

На своем официальном сайте уфолог Скотт Уоринг сообщил о том, что очевидцам в США удалось запечатлеть маскирующийся под Солнце НЛО. В доказательство своих слов исследователь показал пользователям Сети видео.

В США очевидцы запечатлели маскирующийся под Солнце НЛО

В Сети был опубликован ролик, на кадрах которого можно заметить необычный закат Солнца. Дело в том, что светило находилось не на линии горизонта, а практически посередине океана. Уфолог Скотт Уоринг решил высказаться по данному поводу, он сообщил, что никогда не видел ничего подобного. Исследователь считает, что это НЛО, которое скрывалось от людей, поскольку другого объяснения этим кадрам он найти не смог.


Пользователи Сети тоже не остались в стороне. Многие решили, что очевидцы запечатлели редкое природное явление. Другие посчитали, что это может быть обычный мираж. Некоторые согласился с уфологом и уверены, что на ролике маскирующийся под Солнце НЛО. Но были и те, кто не уверен в подлинности опубликованных кадров.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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