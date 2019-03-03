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Владимир Путин наградил призеров лыжной гонки на Универсиаде

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил призеров мужской лыжной гонки на 10 километров и наградил их медалями. Все почетные места достались российским спортсменам.

Владимир Путин наградил призеров лыжной гонки на Универсиаде

Соревнования по мужской индивидуальной лыжной гонке прошли 3 марта. За ее проведением следил глава государства, который и провел церемонию награждения. Все три медали были вручены спортсменам из России.

Владимир Путин уже побывал на нескольких объектах состязаний, а также проверил операционный центр. Перед началом гонки он встретился с командой российской сборной и дал спортсменам напутствие.

Универсиада в этом году стала 29-ой по счету. Продлится она до середины марта. Спортсменам представится возможность впервые в истории принять участие в соревнованиях спортивного ориентирования на лыжах, а также поиграть в хоккей с мячом.



 
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Спорт
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:05

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