Владимир Путин наградил призеров лыжной гонки на Универсиаде
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил призеров мужской лыжной гонки на 10 километров и наградил их медалями. Все почетные места достались российским спортсменам.
Соревнования по мужской индивидуальной лыжной гонке прошли 3 марта. За ее проведением следил глава государства, который и провел церемонию награждения. Все три медали были вручены спортсменам из России.
Владимир Путин уже побывал на нескольких объектах состязаний, а также проверил операционный центр. Перед началом гонки он встретился с командой российской сборной и дал спортсменам напутствие.
Универсиада в этом году стала 29-ой по счету. Продлится она до середины марта. Спортсменам представится возможность впервые в истории принять участие в соревнованиях спортивного ориентирования на лыжах, а также поиграть в хоккей с мячом.
Соревнования по мужской индивидуальной лыжной гонке прошли 3 марта. За ее проведением следил глава государства, который и провел церемонию награждения. Все три медали были вручены спортсменам из России.
Владимир Путин уже побывал на нескольких объектах состязаний, а также проверил операционный центр. Перед началом гонки он встретился с командой российской сборной и дал спортсменам напутствие.
Универсиада в этом году стала 29-ой по счету. Продлится она до середины марта. Спортсменам представится возможность впервые в истории принять участие в соревнованиях спортивного ориентирования на лыжах, а также поиграть в хоккей с мячом.
Спорт
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:05