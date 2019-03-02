Владимир Путин объявил о торжественном открытии Универсиады в Красноярске





Церемония состоялась 2 марта в 16:15. Глава РФ поприветствовал всех присутствующих на состязаниях. Он уверен, что тысячи спортсменов из разных уголков Земли проявят свое мастерство и покажут упорство в достижении целей. Все лучшие спортивные навыки участники смогут продемонстрировать именно на этих соревнованиях, заявил Владимир Путин. Он пожелал всем присутствующим запомнить событие как одно из самых ярких приключений. Во время прохождения российской сборной на параде команд зрители стоя приветствовали спортсменов под аплодисменты.Спортивные состязания будут длиться со 2 по 12 марта в Красноярске. Известно, что подготовлено более 70 комплектов наград в 11 видах спорта. Первая церемония награждения состоится уже 3 марта. Решение о проведении мероприятия именно в Красноярске было принято в 2013 году.