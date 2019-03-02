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Виктор Гончаренко заявил, что ему не нужен «инертный» ЦСКА

Виктор Гончаренко, являющийся главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА, в интервью объяснил поражение своих игроков в первом матче весенней части Российской премьер-лиги от тульского клуба «Арсенал». Наставник заявил, что команда, играющая «инертно», ему абсолютно не нужна.
Виктор Гончаренко заявил, что ему не нужен «инертный» ЦСКА

В 18-м туре РПЛ ЦСКА уступили «Арсеналу» со счетом 0:2. По мнению Виктора Гончаренко, проигрыш был вполне заслуженным. Это связано с тем, что члены команды играли по одному, связи во время атаки между ними не наблюдалось, а сами действия футболистов были инертными. Тренер заявил, что из-за плохой атаки появилась необходимость в заменах.

Интересно, что тульский «Арсенал» считается одной из худших команд РПЛ, получивший одну победу в восьми матчах, тем не менее у команды очень быстрые фланговые игроки, из-за которых и получили поражение «армейцы». Наставник ЦСКА недоволен плохой игрой своих футболистов и признался, что ему не нужна такая слабая команда.



 
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Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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